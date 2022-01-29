Потап признался, чем завершился конфликт с Тиной Кароль после его шутки

Рэпер лично извинился перед коллегой.

Известный украинский продюсер и тренер шоу "Голос країни-12" Потап рассказал, чем завершился конфликт со звездной коллегой, певицей Тиной Кароль после его шутки.

Так, в прошлом году на фестивале Atlas Weekend группа MOZGI посмеялась над исполнительницей. В интервью Muzvar ПТП сказал: "Мы не знаем, кто это". Другие участники коллектива подхватили, начав рифмовать имя Тины Кароль с "карантином", "Буратино" и "Кароль Тина".

Саму артистку эта шутка не порадовала и в сторис она написала: "Амнезия? Почему стыдно мне? Название группы полная противоположность действительности".

instagram.com/tina_karol

Теперь в программе "Невероятная правда о звездах" рэпер рассказал, что лично извинялся у Тины за шутку.

"Как можно забыть, кто такая Тина Кароль?! Это то же, что забыть, кто такой Иисус Христос. Это просто такая шутка была. Снова неудачная. Мне пришлось извиняться лично. Извинился, да", – поделился он.

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