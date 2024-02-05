Потап признался, как он влияет на "международную сеть" и где находится сейчас

Артист рассказал о целях своих заграничных поездок и столкнулся с хейтом.

Рэпер и продюсер Потап признался, что летит в Турцию и ошеломил фанатов заявлением о цели своей карьеры.

В своем фотоблоге артист обнародовал фотографию с борта самолета. Под ней он написал, что летит в Стамбул. И отметил, что планирует стать международным продюсером и стремится "расширять территорию". В частности, он летит снимать клипы звездам. При этом написал, что по его мнению, Стамбул является "прекрасным фоном для творческих усилий".

"Расширяю территории, строю международную корпорацию шоу-бизнеса! Лечу в Стамбул на съемку новых видеоклипов! Я как продюсер всегда иду к новым возможностям и расширению горизонтов. Моя цель – построить процветающую международную сеть в мире шоу-бизнеса", – написал Потап.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Интересно, что в комментариях такие слова про "след в глобальной истории индустрии развлечений" поддержали некоторые зарубежные продюсеры. А вот украинцы в комментариях не удержались от очередной волны хейта рэпера:

На украинском языке уже разучился писать

Английскую версию chat gpt писал?

Потап, пора уже решить, с какой вы планеты

Однако некоторые пользователи все же осудили критику Потапа и призвали его не обращать внимания на гневные комментарии и продолжать свое дело.

Напомним, ранее Потап сделал неоднозначную публикацию, в которой публично извинился. Озадаченные фаны расценили слова рэпера, как обращение к Насте Каменских.