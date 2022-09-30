Потап признался, кто из российских звезд ему звонил в первые дни войны: "Плакал и извинялся за всю страну"

Рэпер, продюсер и тренер "Голосу країни-12" Потап рассказал, звонил ли ему кто-нибудь из российских знаменитостей в первый день полномасштабной войны.
Потап, который вместе с Настей Каменских до 2014 года был топовым артистом в России, не скрывает – разговаривал с некоторыми коллегами-соседями, говорится в программе ЖВЛ.
Впрочем, слышать его захотели единицы. Потап признался, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину ему позвонил российский шоумен Иван Ургант. Он просил прощения и плакал:
"Мне в начале войны позвонил Иван Ургант, который плакал, и в трубку говорил: "Простите нас". Это один из людей, которых переживал, что извинялся за всю страну", — сказал продюсер.
Кстати, недавно Потап рассказывал, что ему также писал некоторые из российских звезд, родом из Одессы. Впрочем, этот человек очень просил продюсера не называть его имя:
"Некоторые мне написали после Бучи, не буду называть кто, они очень просили. Они украинцы, одесситы, он говорит: "Я одессит". Я говорю: "Какой ты одессит, если по Одессе стреляют, а ты молчишь, а ты в Дубаях выкладываешь икру? Ну, хотя бы это не делай. Если ты одессит, поддержи свою страну", – делился тогда Потап.
Напомним, что ранее Потап рассказал как в начале войны его жена, певица Настя Каменских звонила по телефону всем артистам, работающим в России с украинским паспортом. В частности, артистка имела разговор с Ани Лорак.
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