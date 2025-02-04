Потап признался, почему во время войны поселился в Барселоне и какой бизнес там открыл

Рэпер и продюсер Потап признался, почему во время полномасштабной войны в Украине поселился за границей и чем сейчас занимается.

Исполнитель находится в Барселоне, а в Украину возвращаться не торопится. Артист говорит, что ему нравится транспортная развязка, у него там немало друзей, а также испанский город вдохновляет его на творчество.

"Это благословенное место. Здесь сочетается море, музыка, культура, прекрасный аэропорт. Отсюда очень легко добраться куда угодно. Барселона – город творческих людей, поэтому именно здесь, друзья, я живу", – говорит в Instagram артист.

Потап

Кроме того, Потап планирует развивать карьеру за границей и даже открыл в Барселоне бизнес. Оказывается, уже полгода работает компания Mozgi Group, которую артист переименовал в Mozgi International. Кстати, артист планирует открыть офисы не только в Барселоне, но и в Майами и Лондоне.

"Здесь много профессиональной работы, и уже как полгода мы официально открыли офис в Барселоне, так что Mozgi Group стала Mozgi International", – говорит исполнитель.

Отметим, Потап не скрывает, что ориентируется на зарубежный рынок. В частности, рэпер начал вести блог на английском языке, а также называется "европейским артистом". Недавно музыкант сменил сценическое имя и выпустил трек Trumpumpum.

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