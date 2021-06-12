Потап признался, завидует ли, что его подопечная DOROFEEVA более популярна, чем он

Клипы Нади собирают больше просмотров, чем сольные видео артиста.

Известный украинский артист и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, признался, не завидует ли, что его подопечная DOROFEEVA более популярна, чем он.

Так, рэпер недавно выпустил новый сольный альбом. Впрочем, клипы Нади собирают гораздо больше просмотров. В ответ на это артист отметил в программе "Світське життя", что это не вызывает у него внутреннего соревнования. Впрочем, раньше это бы точно его задело бы.

"Любовь меня очень изменила, раньше я был другим человеком, раньше я бы боролся со всеми, даже с сыном в интервью. Но сейчас я понял, что когда ты отдаешь артистам, когда ты делаешь их звездами, они это очень чувствуют, они открываются больше и ты становишься круче в данный момент. Тебе не трудно дать им быть первыми во всем, пусть у нее будет больше клипов, чем у меня и они будут лучшими", — отметил звезда.

Потап добавил, что дальше команда планирует собрать НСК "Олимпийский" с сольным шоу Дорофеевой. Продюсер отметил, что Надя, как ракета, и у нее все получится.

Напомним, на днях DOROFEEVA сыграла первый сольный концерт в Киеве. Артистка исполнила свои хиты и порадовала зрителей сюрпризами.

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