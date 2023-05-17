Потап прокомментировал хейт вокруг песни "Волонтер" и объяснил значение строки "Я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила"

Украинский рэпер и продюсер Потап прокомментировал хейт вокруг его песни "Волонтер", которую он посвятил всем волонтерам и, в частности, батальону "Добробат".

В интервью сайту ТСН.ua Потап рассказал, что он является медиа-амбассадором батальона "Добробат", который занимается восстановлением пострадавшего от обстрелов жилья. И написав композицию "Волонтер", он точно не хотел никого обидеть.

"Песней "Волонтер" я точно никого не хотел задеть. Поэтому, пользуясь возможностью, еще раз хочу извиниться перед теми, кого это возмутило", - сказал рэпер.

Мы попросили Потапа прокомментировать строки из песни, которые и вызвали наибольшее возмущение у украинцев: "Ой мама, не питай з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила".

"Если кому-то не понравились именно эти строки, объясняю: я пытался сделать такую легкую шутку. Мама думала, что ее дочь где-то там гуляет, но оказывается, что это не так, что она волонтерила, она помогала. Это лично мое авторское мнение, и мной суть туда была заложена именно такая. Но это извратили и восприняли иначе. Что в общем-то нормально, потому что каждый может воспринимать все по-своему. Ну, ничего, будет еще много новых других песен", - объяснил Потап.

Напомним, что в феврале этого года Потап выпустил песню "Волонтер". Впрочем, поклонники восприняли композицию крайне негативно. В частности, людей возмутили некоторые строчки в треке, они назвали их достаточно резкими и неуместными.

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