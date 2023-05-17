Потап прокомментировал, почему испортились его отношения с лучшим другом Позитивом

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, прокомментировал, почему испортилась их многолетняя дружба с Алексеем Завгородним, он же Позитив.

В интервью сайту ТСН.ua Потап объяснил, что сейчас вектор своей деятельности направил в другое русло и у него мало времени для встреч с друзьями.

"Сейчас я занят тем, что могу сделать как можно лучше. Я хочу использовать весь свой талант, все свои ресурсы, все свои возможности для помощи нашей стране на пути к победе. Поэтому нет уже времени на эти веселые и кайфовые моменты, которые связывали нас раньше, когда мы писали песни, кайфовали, собирались на студии… Сейчас я занят тем, что привлекаю к проектам многочисленных инвесторов, восстанавливаю инфраструктурные объекты… У меня статус и возраст уже такие, что мне нужно делать что-то масштабное… Вот и все. Как-то так получилось, что мы не пересекались на благотворительных событиях – я был на одних, он на других", — прокомментировал Потап.

Потап и Позитив (архивное фото)

Потап и Позитив (архивное фото)

В то же время рэпер добавил, что его друг сейчас многое делает для детей, дает много благотворительных выступлений. И как бы то ни было, Потап считает Позитива своим другом:

"Позитив сейчас многое очень делает для детей, выступает на концертах. Он – молодец! И я считаю его своим другом. У меня только теплые к нему чувства", — сказал продюсер.

Позитив и Потап (архивное фото)

Позитив и Потап (архивное фото)

Напомним, что в конце марта этого года Позитив поделился, что его дружба с рэпером и продюсером Потапом, которой уже 20 лет, пошатнулась. По словам Позитива, на их дружбу повлияло расстояние между ними и то, что у них было немало общих планов в творчестве, однако из-за войны их пришлось отменить. Но музыкант надеется, что у них с рэпером до сих пор остаются теплые дружеские отношения.

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