Потап публично извинился за появление на афише как артист "русского ретро": "Пр*й*бчик!"

Певец и продюсер Потап извинился перед всеми украинцами за то, что показался на немецкой афише как певец "российского ретро".

Как оказалось, скандальная афиша, опубликованная на сайте по продаже билетов на концерт рэпера, была не согласована со звездой. Так, Потап в фотоблоге признал свою ошибку и признался, что его команда уже исправила ситуацию и искренне извиняется за то, что не проконтролировали это заранее:

"Оops, I did it again! Пр*й*бчик! Уважаемые украинцы, знаю, кипишь по поводу афиши. Справедливо. Это человеческий фактор. И я не один, кто попадал в такие ситуации и кем меня только не называли, но только не так, как на этой афише. Это была несогласованная афиша, которую опубликовали. Мы ее сейчас исправили. Я хочу извиниться перед всеми, кого возмутило это. Хорошо, что какой-то другой древний немецкий символ мне не поставили. Извините, не усмотрели", - подчеркнул артист.

Потап на новой афише

В комментариях некоторые юзеры поддержали Потапа и отнеслись с пониманием, а остальные продолжили осуждать артиста за такую опрометчивость:

Горжусь, молодец, что извинился за ошибку, это смело

Что-то очень много зашкваров с Вашим участием

Уже на германском фронте?

Что-то ты в последнее время извиняешься, Потап!

Не ошибается только тот, кто ничего не делает

Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук также просил прощения у украинцев. Правда, он признал ошибку в построении прошлой политической карьеры.

