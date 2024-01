Потап публично попросил прощения у Насти Каменских: "Мы все совершаем ошибки"

Рэпер и продюсер Потап озадачил поклонников свежим постом на своей странице в Instagram.

Исполнитель запостил коллаж из нескольких кадров. На одном из которых позирует в очках возле машины, на другом снимке изображена любимая собака жены Потапа Насти Каменских Мими.

Эти фото продюсер сопроводил довольно странным текстом, в котором говорится о прощении и, в частности, о том, как удержать здоровые отношения:

"Мы все совершаем ошибки, независимо от их размера. Но когда приходит время извиниться, найти правильные слова становится сложным испытанием, как покорение гор. Признаться в своих ошибках, сказать "Извини" не легко для всех, и это нормально. Это требует смелости и повиновения, чтобы принять на себя ответственность за свои действия. Эта борьба с извинением не является необычной. Это тяжелая реализация того, что мы не идеальны, но это отличный урок личного роста. Помните, что извиняться это не слабость, это дает нам силу и показывает нашу способность удерживать здоровые отношения", – написал Потап.

Потап удивил постом в фотоблоге / Фото: instagram.com/realpotap

Кроме того, в сториз рэпер продублировал фото и сопроводил его треком группы Blue и Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word. Напомним, что в песне говорится о том, как мужчина пытается извиниться перед любимой.

Подписчики страницы рэпера были удивлены и не совсем поняли, что Потап хотел сказать этим текстом. Кого-то озадачила на фото собачка Насти, а кто-то увидел в этом скрытый смысл и якобы таким образом Потап завуалированно просит прощения у самой Насти:

Ничего не понятно – почему фото собаки, кому извинения. Как-то очень осложнено, непонятно

Когда забыл покормить собаку

Мало научиться извиняться. Надо научиться извиняться так, чтобы тебя простили

Интересный способ извиниться перед Настей

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Отметим, что периодически в СМИ появляется информация о кризисе в отношениях Потапа и Насти Каменских. В ноябре прошлого года поговаривали, что пара разошлась и разъехалась в разные страны. Впрочем, Каменских утверждает, что в ее отношениях с Потапом все хорошо и не стоит верить слухам.

