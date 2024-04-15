Потап публично вступился за Настю Каменских и резко ответил хейтерам

Украинский рэпер и продюсер Потап публично поддержал певицу Настю Каменских после выхода ее новой песни.

Так, в своем фотоблоге артистка записала видеоролик, в котором подпевает и танцует под собственную композицию. Под публикацией свой комментарий оставил Потап и отметил: "Это будет суперхит". На его высказывание отреагировало немало юзеров, которые назвали песню "полным бредом" и были удивлены строкам песни, где поется о молоке: "Что? Супер? Молоко? Серьезно?", "Берут сомнения". На возмущение подписчиков рэпер резко ответил: "Нет сомнений", "Песня зажигает!", "Трек в яблочко!".

Настя Каменских исполнила свою песню и столкнулась с хейтом

Потап ответил на хейт в сторону Насти Каменской / Фото: instagram.com/kamenskux

Потап ответил на хейт в сторону Насти Каменской / Фото: instagram.com/kamenskux

Потап ответил на хейт в сторону Насти Каменской / Фото: instagram.com/kamenskux

Несмотря на хейт, некоторым фанам песня все же понравилась, поэтому они осудили такую агрессию и оставили комментарии со словами поддержки:

Как наш народ любит всех оскорблять и даже неважно кого… То ли рашисты, то ли наши украинцы. Все не такие, а они, пишущие гадость, такие прекрасные, умные, талантливые

Если бы люди разбирались в латиноамериканском контенте, то восприняли бы эту песню адекватно. Настя все правильно делает – дает в Центральной Америке то, что они любят слушать и смотреть

Человек безусловно талантлив. Что ей петь – исключительно ее дело. Вы же не указываете художнику, что ему рисовать

Напомним, недавно певица Настя Каменских сняла провокационное видео с молодым украинским исполнителем и заинтриговала поклонников.

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