Потап раскрыл, чем сейчас занимается за границей и какой новый проект готовит

Артист объявил о гастролях с неожиданным репертуаром.
Украинский рэпер и продюсер Потап впервые за долгое время вышел на связь к фанатам и рассказал о своей зарубежной карьере.
В своем фотоблоге скандальная звезда сообщила, что активно развивает свое творчество за рубежом. И, наконец, объявил, что весной поедет в тур по Америке и посетит четыре самых популярных города. Интересно, что Потап в репертуар шоу отнес композиции таких бывших групп, как "Потап и Настя", "Время и стекло" и Mozgi.
К тому же, продюсер анонсировал новый проект. Потап раскрыл, что долгое время за границей работал над новым сценическим артистом SLAVIC BALAGAN. Правда, в подробности вдаваться не стал.
"Привет, США! Как дела? Это твой Потап! Мы едем к вам с туром лучших хитов! Лучшие песни от "Потап и Настя", "Время и стекло", Mozgi и супер амбициозного нового проекта SLAVIC BALAGAN", — сказал рэпер.
Как известно, Потап покинул Украину еще до войны и время от времени говорил, что активно развивает украинскую культуру за границей. Лишь иногда шоумен устраивал благотворительные концерты для сбора средств для Родины, страдающей от вражеских атак. И на этот раз в афише сообщается, что часть средств будет направлена Global Aid Foundation, которая помогает украинцам во время войны.
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