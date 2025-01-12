Потап раскрыл, чем сейчас занимается за границей и какой новый проект готовит

Украинский рэпер и продюсер Потап впервые за долгое время вышел на связь к фанатам и рассказал о своей зарубежной карьере.

В своем фотоблоге скандальная звезда сообщила, что активно развивает свое творчество за рубежом. И, наконец, объявил, что весной поедет в тур по Америке и посетит четыре самых популярных города. Интересно, что Потап в репертуар шоу отнес композиции таких бывших групп, как "Потап и Настя", "Время и стекло" и Mozgi.

К тому же, продюсер анонсировал новый проект. Потап раскрыл, что долгое время за границей работал над новым сценическим артистом SLAVIC BALAGAN. Правда, в подробности вдаваться не стал.

Потап о карьере за границей / Фото: instagram.com/realpotap

"Привет, США! Как дела? Это твой Потап! Мы едем к вам с туром лучших хитов! Лучшие песни от "Потап и Настя", "Время и стекло", Mozgi и супер амбициозного нового проекта SLAVIC BALAGAN", — сказал рэпер.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Как известно, Потап покинул Украину еще до войны и время от времени говорил, что активно развивает украинскую культуру за границей. Лишь иногда шоумен устраивал благотворительные концерты для сбора средств для Родины, страдающей от вражеских атак. И на этот раз в афише сообщается, что часть средств будет направлена Global Aid Foundation, которая помогает украинцам во время войны.

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