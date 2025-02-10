Потап раскрыл, каким видит окончание войны в Украине: "Хотелось бы, чтобы Россия выполнила три пункта"

Рэпер и продюсер Потап, который ранее рассказывал о браке с Каменских, заговорил за свое будущее в Украине.

Так, продюсер признается, что очень верит в светлое украинское будущее. Поэтому без колебаний вернется, потому что считает, что здесь "пригодится". Но только тогда, когда война закончится на "справедливых условиях". А со своей стороны говорит, что сейчас за границей работает во благо родины. Тем не менее, все интервью Потап высказывался на русском для соответствующей аудитории.

"Вижу будущее Украины очень светлым и мирным. Я хочу, чтобы это была сильная, счастливая и мирная страна. И я себя вижу в ней. Конечно, я приложу все свои усилия для того, чтобы такой страну сделать. Я так чувствую. Я очень хочу, чтобы был справедливым мир. В Украине мои родственники, мой ребенок учится – это для меня очень важно. Все, что я сейчас делаю за границей – делаю для Украины. Я объединю всех возможных профессионалов, чтобы построить что-то. Мы точно пригодимся, когда справедливо закончится война", — отметил Потап в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Потап

В то же время звезда принялся размышлять, каким видит окончание войны в Украине. По его мнению, ради мира государство-террорист должно признать свою вину, отдать оккупированные территории и платить украинцам репарации. Хотя добавляет, что сейчас такой сценарий почти невозможен.

"Мне бы очень хотелось, чтобы Россия выполнила три пункта относительно Украины. Первое – признала свою вину, а лучше покаялась. Второе – вернула все территории Украины и третье – очень долго выплачивала репарации. И может тогда после долгих лет это будет нормальное соседство. Но не братская дружба! Об этом и речи не может быть. Но пока я не вижу предпосылок для выполнения первого пункта. К сожалению", - объяснил продюсер.

Напомним, недавно Потап рассказал о секс-предложениях его жене Насте Каменских со стороны неизвестных мужчин и какие ценные подарки они предлагали певице за ночь.

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