Потап раскрыл, какой совет получил от Пугачевой, когда ему сорвало крышу от славы: "Запомнил это"

Потап, Алла Пугачева

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Украинский рэпер и продюсер Потап рассказал, какую установку ему дала российская певица Алла Пугачева.

Шоумен припомнил себя на пике популярности. По словам Потапа, в свое время он слишком задер нос и свысока относился даже к ближайшему окружению. Но продюсер признается, что пришел в себя после разговора с Пугачевой и Лаймой Вайкуле. В частности, они посоветовали ему познать настоящего себя и с увеличением узнаваемости наоборот становиться еще ближе к своим поклонникам.

"Как бы ты высоко не поднимался, надо заземляться. Когда-то меня Лайма Вайкуле и Алла Пугачева учили: "Леша, послушай, это путь к самому себе, разберись в себе. Чем ты круче, тем ближе к людям должен быть". Я это запомнил. И обычно все, кто меня знает – это умные люди, в комментариях – все меня хейтят. А кто познакомился поближе, то говорят: "Какой прикольный чувак", - заявил Потап в интервью латвийскому проекту "Все Всегда Везде".

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Потап

Также продюсер вспомнил, как относился к друзьям во время своего периода бешеного успеха: "У меня был период, когда сорвало крышу. И раньше тебе помогали люди, которые рядом, настоящие друзья, а теперь говорят: "Ты д*лбо*б, придурок, ты стал невозможным". А я сначала говорил: "Нет, это они придурки, а я манимейкер, суперхиты". А потом приходишь к ним и говоришь: "Извините, тогда я не понимал, а сейчас понял".

Напомним, недавно Потап рассекретил, где живет с Настей Каменских во время войны.