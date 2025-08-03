Потап раскрыл правду о разводе с Горовой и в каких отношениях они сейчас: "Я был дураком"

Ирина Горовая, Потап

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Скандальный украинский продюсер и рэпер Потап раскрыл подробности развода со своей бывшей женой Ириной Горовой.

Артист не стал вдаваться в подробности, но все же вспомнил тот болезненный период разрыва первого брака. В интервью Татьяне Лазаревой признался, что берет вину на себя. Но, по словам Потапа, несмотря на расставание, он и Горовая сумели сохранить уважение друг к другу, ведь их объединяет сын-подросток Андрей. Поэтому сейчас эксы регулярно общаются по поводу его воспитания и одновременно ведения бизнеса.

"У нас два сильных характера. И у нас все получилось: замечательные совместные десять лет. Самое главное, что у нас получилось — это ребенок. Между нами сохранились прекрасные отношения. Мы сейчас общаемся, должны увидеться, делимся сплетнями, опытом, как работает компания. На тот момент уже пришло время расстаться. Мне кажется, мы сделали в этой паре все, что могли. И чтобы Ире было приятно, скажу — я был дураком. Это моя вина. Мне было страшно. Это был долгий развод. Сперва я не верил", — признался исполнитель.

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Ирина Горовая с сыном, Потап

Сейчас Потап счастлив в браке с певицей Настей Каменских. Он подчеркнул, что обе женщины — и Горовая, и Каменских — сыграли большую роль в его жизни. Поэтому каждую из них он глубоко уважает.

"Но жизнь подарила мне вторую жену. Это женщины моей жизни. Они сыграли большую роль в моем становлении. К Ире — уважение и респект. Самое важное, что мы смогли сохранить, нормальные человеческие отношения", — добавил скандальный рэпер.

Отметим, во время войны Потап проживает за границей. Там он выступает с русскоязычными хитами, раздает интервью россиянам, среди которых не только Лазарева, но и Дудь. Более того, в свое время его даже застали за развлечениями с россиянами в одной компании. Тем не менее, продюсер продолжает считать себя патриотом и неделей ранее заговорил о своем возвращении в Киев.