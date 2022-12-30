Потап рассекретил, чем сейчас занимается и как помогает украинцам

Украинский рэпер, шоумен и продюсер Потап рассказал, как помогает украинцам, используя современные технологии.

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Алексей Потапенко создал онлайн платформу Helpua.io, к которой приобщил известных людей, например Фабио Ламборгини, внучка того самого легендарного итальянского бизнесмена Феруччо Ламборгини.

Эта платформа – это NFT-маркетплейс, на котором можно приобрести лоты, связанные с Украиной, созданные графическими дизайнерами из разных уголков мира. Как отметил Потап, цель его проекта – привлечь максимум денег и гуманитарных ресурсов для помощи людям, пострадавшим от войны, продавая NFT-лоты. Вся полученная прибыль идет на помощь людям, оставшимся без домов, теплых вещей, продуктов.

Потап

"Ежедневно мы получаем сотни историй на почту help@helpua.io и делаем все возможное, чтобы помочь нуждающимся. Мы не концентрируемся на одном регионе или одной семье, а оказываем необходимую помощь как можно большему числу украинцев. Отправляем десятки продуктовых наборов, закупаем теплые бытовые вещи — одежду, одеяла, матрасы и отправляем их в "горячие точки", — рассказал Потап.

Отметим, что за время полномасштабной войны на благотворительных мероприятиях, в которых принимали участие семья Потапа и Насти Каменских, было собрано около 80 миллионов гривен в помощь Украине: от реабилитации военных, закупки дронов для ВСУ до гуманитарных нужд.

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