Потап рассекретил, в какой стране живет с женой Каменских и чем она его вдохновляет: "Я рыдаю"

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Реклама

Украинский рэпер и продюсер Потап рассекретил, где он живет со своей женой, певицей Настей Каменских.

Супруги довольно редко появляются вместе на публике. Лишь иногда они попадают на общие кадры за границей, не указывая локаций. Так что иногда фанам трудно выяснить, в какой стране Потап и Настя строят жизнь во время войны в Украине. Но в этот раз продюсер признался, что они живут на несколько стран. Однако основной является Испания, а именно Барселона. По словам артиста, именно та атмосфера позволяет его жене развивать успешную иностранную карьеру.

"Мы сейчас живем в разных странах: Киев, Майами, Барселона… Моя жена Настя Каменских поет на испанском. И город Барселона, где мы чаще находимся, чем в Майами, Дубае, Киеве, на данный момент времени – это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря. И оказалось, мы его очень хорошо знаем. Мы там базируемся и оттуда все движение происходит. Девочки рулят!" — заявил Потап в интервью латвийскому проекту "Все Всегда Везде".

Реклама

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

К тому же продюсер засыпал свою возлюбленную комплиментами. Он признался, что весь творческий путь проходил вместе с певицей. Теперь, когда она выходит на сцену, ему трудно удержать эмоции, в том числе и слезы. Кроме того, Потап называет Каменских своей музой и добавляет, что гордится ею.

"Настя, когда поет, я рыдаю. Она меня пробирает насквозь. Я за нее волнуюсь, поддерживаю. Я с ней нахожусь в этот момент. Я писал эти песни вместе с ней, поэтому проживаю этот момент. Я ею горжусь, она моя муза. Она замечательная", — восхитил Потап.

Напомним, недавно Настя Каменских показала, как с Потапом роскошно отметила день рождения за границей.