Потап рассказал, как на свадьбе в Израиле, где он находился, в соседнее здание попала ракета

Рэпер, продюсер и тренер "Голосу країни-12" Потап вспомнил историю, однажды случившуюся с ним в Израиле.
Потап был приглашен на свадьбу в Израиле и рядом с рестораном, где проходил праздник, попала ракета.
Продюсер и тренер "Голосу країни-12" признался, что был уверен, что тогда свадьбу перенесут и был ошеломлен, когда через несколько часов евреи продолжили праздновать:
"Когда-то в Израиле я был на одной свадьбе в ресторане и в соседнее здание попала ракета. Я был уверен, что свадьбу, по меньшей мере, перенесут. Но я ошибся… Закаленные войной евреи продолжили праздновать уже через несколько часов (сильно никто не пострадал, Слава Богу). Я их спросил, чего вы не отменили, или не перенесли праздник и вот, что мне ответил отец невесты: "Они, наши враги, этого и хотят, чтобы мы остановились, чтобы жизнь замерла, чтобы мы боялись. Именно поэтому мы будем продолжать праздновать жизнь!" – вспомнил Потап.
Рэпер признался, что тогда эта ситуация его очень ошеломила. Теперь же, говорит продюсер, он восхищается нашими героями на передовой, волонтерами и всеми украинцами, дух которых никому ни за что не сломать:
"Несмотря на что-либо, мы отстраиваем мосты и дома, собираем на спутники, спасаем жизнь, боремся на передовой и в тылу, и живем! Как бы это трудно сейчас ни было, сквозь слезы, сквозь боль и кровь, ради всех, кто положил свою жизнь за нас! Когда каждый в стране будет продолжать свое дело, на своем месте с мыслью о победе, с помощью армии – мы выстоим, мы победим! Поэтому "Голосу країни" быть! Пусть звучит украинская песня, увидим себя до войны, пусть почувствуем какими мы стали и какую страну и музыку построим!" – подчеркнул Потап.
Отметим, что уже сегодня, 2 октября, в 21:00 на канале ТЕТ покажут первый эпизод "Голосу країни-12" после начала полномасштабной войны. Каким он будет – читайте в нашем материале.
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