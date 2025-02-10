Потап рассказал о серьезных проблемах со здоровьем во время войны и назвал диагноз

Продюсер и рэпер Потап, который прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских, рассказал, как во время полномасштабной войны у него возникли серьезные проблемы со здоровьем.

В первые месяцы российского вторжения на украинские земли исполнитель заболел. У артиста были симптомы, похожие на инсульт. Однако впоследствии оказалось, что у Потапа был синдром Рамсея-Ханта, что поражает тройничный нерв. Проблемы со здоровьем у певца возникли на фоне отита, который дал осложнения. У Потапа парализовало половину лица.

"У меня был синдром, как оказалось потом, Рамсея-Ханта. Это такой синдром, который поражает тройничный нерв. У меня был отит, и после него он дал осложнение на лицевой нерв, он тройничный, такие три веточки, и они полностью отключились. Невозможно спать, есть, но оно не болит, то есть просто отключается, не работает. Очень похоже на инсульт, но, слава Богу, не он", — рассказал исполнитель в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Наконец, через два месяца Потап поправился. Исполнитель лечился в Испании. Местные врачи назначили ему терапию и курс стероидов. По словам артиста, чтобы вылечиться, ему пришлось полностью изменить жизнь.

"Это продолжалось в течение двух месяцев. Мне пришлось проходить терапию и курс стероидов, которые эту штуку оживляют, и полностью изменить жизнь. Занимался этим вопросом в Испании. Испанские врачи говорили: "У вас, наверное, стресс", — поделился продюсер.

Напомним, ранее Потап признался, как во время войны, когда мужчинам призывного возраста запрещено пересекать границу, выезжает из Украины.

Читайте также: