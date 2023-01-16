Потап рассказал подробности гибели под Бахмутом режиссера Олега Бобало: "Отбил три страшные атаки"

Украинский рэпер, шоумен и продюсер Потап рассказал подробности гибели его друга, режиссера Олега Бобало.

Защитника не стало 20 декабря. Как в Instagram рассказал Потап, Бобало на фронте был артиллеристом. Впрочем, он согласился пойти в бой против "вагнеровцев" пехотинцем, ведь не хватало людей, а побратимов нужно было спасать. Олегу удалось отбить три страшных атаки. Впрочем, режиссер получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимо с жизнью.

Олег Бобало / Фото: facebook.com/oleg.bobalo

"Клещиевка... Девять километров от Бахмута. Он мог не идти, а остаться на базе... Он был артиллеристом, но добровольно пошел пехотинцем, потому что не хватало людей, а надо было спасать ребят... Он отбил три страшные атаки не чмобиков и зеков, а профессиональных убийц – вагнеровцев… Он выстоял в этой битве… Он спас жизнь, уже и не знаю скольким, нашим ребятам… Но на верху решили, что там он будет нужнее… Осколочное ранение несовместимо с жизнью…", — написал Потап.

Рэпер также добавил, что Бобало не переставал заниматься съемками даже на фронте. Так что рэпер опубликовал фрагмент кинотруда режиссера.

"Олег Бобало не был военным, он был режиссером (таким позывным и наградили его побартимы). Снимал кино, клипы, рекламу, но после 24 февраля сначала записался в ТрО, а впоследствии вступил в ряды ВСУ. И даже там он не прекратил заниматься своим любимым делом – снимать истории. Так получилось, что это его последняя работа", – добавил Потап.

Напомним, Олега Бобало не стало 20 декабря. Режиссер погиб под Бахмутом, когда героически защищал страну от оккупационных войск.

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