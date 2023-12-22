Потап растрогал историей знакомства с бойцом после протезирования и посвятил ему песню

Сегодня, 22 декабря, репер и продюсер Потап и певец дядя Вадя выпустили трогательный трек "Дощ" и рассказали, что их вдохновило на его написание.

Дядя Вадя

С начала войны реп-исполнитель проводит благотворительные концерты за границей в поддержку Украины. Так, один из них состоялся в Чикаго. Благотворительный вечер был посвящен сбору средств на протезирование военных. При поддержке Генерального Консульства Украины в Чикаго и некоторых благотворительных фондов артистам удалось собрать около 19 млн грн.

Возвращаясь из Чикаго в самолете, Потап познакомился с бойцом, который уже прошел этап протезирования и направлялся к своим близким. Между ними завязался разговор. И защитник признался реперу, что, несмотря на травму, он планирует возвращаться в армию. Именно это знаменитость вместе с коллегой решил взять за основу трека "Дощ".

"Мы разговорились с этим парнем, он рассказал мне, что по возвращении домой, несмотря на протез и травму, он планирует возвращаться в строй. Это его бесстрашие, жажда быть на передовой со своими ребятами, продолжать защищать страну невероятно вдохновили меня. После этой встречи я и написал песню "Дощ", она об этом военном, а также о наших защитниках, котрые прошли сложный процесс протезирования", - рассказал Потап.

Напомним, недавно репер Потап показал, как в прошлом году собирал деньги на ВСУ в Испании. Исполнитель с парализованным лицом провел благотворительный концерт в Мадриде и шокировал фото.

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