Потап с экс-женой растрогали общим фото на дне рождения сына

Экс-супруги поддерживают теплые отношения.
Продюсер и рэпер Потап, который на днях нежно поздравил сына Андрея от предыдущего брака с 13-летием, отпраздновал день рождения мальчика.
Так, Потап вместе с бывшей женой и бизнес-партнером Ириной Горовой собрались вместе, чтобы устроить сыну хороший праздник. Родители Андрея поддерживают теплые дружеские отношения.
Они собрали близких родственников, чтобы отпраздновать 13-летие сына. Фотографиями с праздника у себя в Instagram поделилась Ирина. На одном из фото Горовая изображена с Потапом, где нежно положила ему голову на плечо:
"Счастливые мама и папа. Потап, спасибо тебе за Андрея и забавные истории в моей жизни", — тепло подписала фотографию Горовая.
Напомним, ранее экс-жена Потапа Ирина Горовая впервые показала родного брата, который живет в Америке. Продюсер поделилась забавными фотографиями с братом Вадимом.