День рождения сына Ирины Горовой и Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

Потап с экс-женой растрогали общим фото на дне рождения сына

Потап с экс-женой растрогали общим фото на дне рождения сына

Экс-супруги поддерживают теплые отношения.

Продюсер и рэпер Потап, который на днях нежно поздравил сына Андрея от предыдущего брака с 13-летием, отпраздновал день рождения мальчика.

Так, Потап вместе с бывшей женой и бизнес-партнером Ириной Горовой собрались вместе, чтобы устроить сыну хороший праздник. Родители Андрея поддерживают теплые дружеские отношения.

День рождения сына Ирины Горовой и Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

День рождения сына Ирины Горовой и Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

День рождения сына Ирины Горовой и Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

Они собрали близких родственников, чтобы отпраздновать 13-летие сына. Фотографиями с праздника у себя в Instagram поделилась Ирина. На одном из фото Горовая изображена с Потапом, где нежно положила ему голову на плечо:

День рождения сына Ирины Горовой и Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

"Счастливые мама и папа. Потап, спасибо тебе за Андрея и забавные истории в моей жизни", — тепло подписала фотографию Горовая.

Дети Ирины Горовой / instagram.com/gorovaya_irina

День рождения сына Ирины Горовой и Потапа / instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, ранее экс-жена Потапа Ирина Горовая впервые показала родного брата, который живет в Америке. Продюсер поделилась забавными фотографиями с братом Вадимом.

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