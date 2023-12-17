Потап с парализованным лицом показал, как в Испании деньги на ВСУ собирал

Рэпер и продюсер Потап, который находится в Барселоне, вспомнил как в прошлом году на благотворительном концерте в Мадриде собирал деньги на помощь украинской армии.

На странице в Instagram рэпер разместил кадры с этого мероприятия и рассказал, как, несмотря на проблемы со здоровьем, нашел способ принести пользу нашей стране. По словам Потапа, из-за паралича лица, произошедшего на фоне стресса, он не мог ни петь, ни говорить. Тогда продюсер взял коробку и просто пошел в зал собирать деньги на ВСУ:

"Год назад я выступал здесь на сцене с парализованным лицом, невозможно было петь, говорить, но я не сдался. Я взял коробку для сбора донатов и отправился в зал, просто среди людей! Я же артист, пригодилась пантомима и опыт. Мне удалось собрать 10 тысяч евро всего за 5 минут и эти средства были переданы ВСУ. Меня тогда сильно ошеломили украинцы, которые хотели помочь: они давали не по 5, а по 50 и 100 евро или даже 200 евро", - вспомнил Потап.

Потап с параличом лица / Фото: instagram.com/realpotap

Потап с параличом лица / Фото: instagram.com/realpotap

Потап с параличом лица / Фото: instagram.com/realpotap

Потап с параличом лица / Фото: instagram.com/realpotap

Он поделился фотографиями с того благотворительного концерта, где видно, как ему парализовало пол лица. Также продюсер признался, что восхищается украинцами, находящимися в Испании и испанцами, которые поддерживают Украину:

"Вскоре я понял, почему украинцы, живущие в Испании, такие важные вещи ценят. Они на самом деле ценят каждый момент, они уделяют время самим себе и потому, что для них действительно важно! А для каждого украинца нет ничего важнее Мира и Победы. Испанцы — открытые и отзывчивые люди, которые легко идут на контакт. Они много помогают и любят иностранцев. Сколько хорошего они сделали для украинцев и Украины. Мы искренне им за это благодарны!" – отметил Потап.

Напомним, что в июне прошлого года Потап испугал поклонников, показавшись с перекошенным лицом. Как рассказывала тогда жена рэпера Настя Каменских, ее муж сильно волновался из-за событий в Украине и на фоне стресса у него парализовало поллица. После этого продюсер лечился два месяца.

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