Потап сделал заявление о своей эмиграции и оправдался за русскоязычные песни: "Я не уехал из Украины"

Потап

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Рэпер и продюсер Потап рассказал о своей жизни во время войны в Украине.

Как известно, звезда с началом полномасштабного вторжения стал все больше светиться за границей. Там он взял новый псевдоним Slavic Balagan и начал открывать разнообразные бизнесы, в том числе ресторанный. Впрочем, Потап довольно редко говорит, в какой стране он действительно живет. Но все же неожиданно заявил, что не считает себя эмигрантом. Продюсер объяснил, что постоянные разъезды были его рутиной уже около 20 лет. К тому же он не оторвался от украинского контекста.

"Я всю жизнь за свои 20 лет карьеры по большому счету по пол года проводил за границей, а сейчас просто больше. Поэтому внутри себя я никуда не уехал из Украины. У меня нет ощущения, что я покинул родину и у меня эмиграция. Я в полной связке со своей желто-синей культурой и своей страной", — отметил Потап.

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Потап / © instagram.com/realpotap

Артист тоже оправдался за свой русскоязычный репертуар. Исполнитель, который до сих пор исполняет свои хиты на русском, выдал, что это "его история" и он поет для "русскоязычной аудитории". Потап во время геноцида украинцев отметил, что не видит в своем русском языке и песнях ни одного преступления. И тут же добавил, что на самом деле не открещивается от украинского языка и свободно им владеет.

"Те песни, которые исполняю на русском языке, были на нем написаны для русскоязычной аудитории. И сейчас огромное количество русскоязычных за пределами РФ и Украины. Это моя история. Я всю жизнь стараючь отвечать на вопросы на том языке, на котором мне их задают. И если бы ты обращался ко мне на украинском языке, то я бы отвечал на нем. А то, что этой темой манипулируют, то что же сделать, такие времена", – объяснил свою позицию продюсер.

Напомним, недавно Настя Каменских неожиданно назвала своего супруга Потапа "бывшим" и публично обратилась к нему.