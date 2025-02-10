Потап шокировал предложениями от мужчин, которые хотели заплатить за интим с Настей Каменских

Также музыкант раскрыл, что именно состоятельные люди предлагали за ночь с его супругой.

Рэпер и продюсер Потап, который ранее прокомментировал выезд за границу во время войны, рассказал о предложениях от мужчин, которые хотели интима с певицей Настей Каменских.

Артист говорит, что такие предложения звучали, когда они вместе выступали в дуэте "Потап и Настя". Особенно мужчины предлагали Каменских интим за деньги до того, как она официально объявила об отношениях с рэпером. Потап говорит, что за интим с исполнительницей предлагали разное – элитные авто, украшения, немалые суммы и даже остров. Настя Каменских все эти предложения резко отвергала.

"В твою жену могут влюбиться. Когда мы официально подтвердили отношения, к Насте меньше стали подходить с такими предложениями. Звучало все – остров, Rolls-Royce, 150 тысяч долларов, бриллианты. Можно с вами провести время? Настя очень жесткая в этом плане, очень жестко отказывала, за что мне оскорбленные персонажи приходили с предъявлениями: "Твоя телка цветами бросила, посылала нас", – рассказал Потап в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Рэпер говорит, что его жена резко отказывала мужчинам, которые предлагали ей интим за деньги. Затем они шли с претензиями к Потапу, а ему приходилось их успокаивать. По словам рэпера, иногда это были "очень серьезные люди, которые ходили с оружием".

"Мне часто приходилось разруливать эти ситуации, сидя с ними и выясняя отношения. Были очень опасные: с оружием, со всей этой историей. Хватало таланта и мудрости это все оставить на словах. Но это тяжело", — рассказал музыкант.

Напомним, ранее Потап прокомментировал слухи о его разводе с Настей Каменских. Исполнитель ответил, вместе ли они.

Читайте также: