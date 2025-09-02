Потап шокировал суммой гонорара за свое выступление и сколько стоит частное выступление Пивоварова и Поляковой

Потап, Артем Пивоваров, Оля Полякова

Продюсер и рэпер Потап, который во время войны отказался от жизни в Украине и выбрал эмиграцию, рассказал о гонорарах за свое выступление и украинских коллегах.

По словам рэпера, который сменил свое амплуа и с недавних пор называется Slavic Balagan, его гонорар за 45-минутное выступление достигает 25 тыс. долларов. На удивление журналистки YouTube-канала "Вершиленко & Ko" Потап отреагировал довольно возмутительно и добавил, что такие деньги в США "вообще ничего не стоят". Кроме того, одиозный артист признался, что вкладывает вместе с бизнес-партнерами в развитие своего нового имени до 500 тыс. долларов ежеквартально.

"Проект работает и приносит деньги. Уже есть денежный оборот. В среднем в такие проекты в квартал вкладывается от 300 до 500 тыс. долларов. А на второй – третий год он начинает идти в "плюс" или выходить в ноль. Я вкладываю и привлекаю инвестиции, бизнес-формула. Это люди-бизнесмены, но не могу их называть, это тайна. 25 тыс. долларов стоит Slavic Balagan за 45 мин. Заказывает куча людей", — выдал Потап.

Потап в амплуа Slavic Balagan / © instagram.com/stories/realpotap

Также продюсер рассекретил цену за выступление Артема Пивоварова. По его словам, эта сумма составляет 60 тыс. долларов. А относительно выступления на частном мероприятии еще одной украинской певицы Оли Поляковой скандальный шоумен называет цифру в 25 тыс. долларов.

Отметим, во время войны Потап неоднократно попадал в громкие скандалы. В частности, часто связывал себя с россиянами, выступая на русском и раздавая интервью журналистам из РФ. И хотя он поплатился за это своей репутацией в Украине, он всячески пытается делать вид, что все равно у него все хорошо. Даже в августе этого года он анонсировал свой приезд в Украину, которого так и не произошло. Тем не менее, Потап в интервью цинично заявил, что "пройдет время и он станет хорошим" для украинцев снова.

