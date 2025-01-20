Потап сменил сценическое имя и неоднозначно высказался об Украине

Украинский рэпер и продюсер Потап, который недавно объявил о возвращении на сцену, сменил имидж.

Недавно рэпер зарекомендовал себя как Slavic Balagan. На своей новой странице в Instagram артист немного рассказал о себе в новом амплуа. Между тем он заявил, что считает себя "старшим братом из Восточной Европы". Не обошел Slavic и свои корни, отметив, что "там, откуда он родом, нет костюмов, правил, политики и зарплат". В будущем звезда пообещал развлекать людей, чтобы "забыть все те жалкие формальности Запада".

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"Это я, Slavic Balagan, ваш любимый старший брат из Восточной Европы! Я здесь, чтобы заставить вас смеяться и забыть все те жалкие формальности Запада, которые мешают настоящему счастью! Костюмы, правила, политика, зарплаты – там, откуда я родом, у нас такого нет. Особенно зарплат. И все же мы счастливы. Еще многое впереди!" – написал Потап от имени Slavic Balagan.

Напомним, недавно Потап неожиданно заговорил о своих визитах в Украину во время войны. Продюсер признался, когда снова приедет на Родину.

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