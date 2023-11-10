Потап со свечой в руках удивил новой выходкой и нарвался на очередной хейт

Певец продолжает игнорировать упреки за недавний отдых в Дубае.
Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, удивил новой выходкой, где с подсвечником-фонарем в руках сообщил о дате премьеры дуэтного трека.
В своем TikTok Потап показал видео, на котором в белой футболке идет с полотенцем на плечах, держа огромный подсвечник с маленькой электронной свечой внутри. Певец, оглядываясь вокруг, рассказал поклонникам, когда ждать его новой песни, записанной в дуэте. По словам рэпера, никто еще не угадал, кто этот артист или артистка.
Пытаясь создать интригу, Потап в конце видео с серьезным выражением лица делает вид, что задувает электронную свечу через стекло подсвечника.
Впрочем, на фоне скандального отдыха артиста в Дубае, фанатов ничуть не заинтересовала премьера трека. Не сдерживая себя, они жестко раскритиковали действия Потапа в комментариях.
- Круто по гламурным ресторанам вместе с русней в Дубае шаркаться?!
- Поехать в Дубай, тусоваться с россиянами, выставить в сторис, что уехал искать помощь Украине, пожалуйста, не возвращайся в Украину, снимай штаны на России. Ибо какого х*я мой папа и брат должны воевать, чтобы ты богател и летал в Дубае?
- Отписываюсь, и больше никогда не желаю видеть в украинском медиапространстве!
- Каждая его песня и каждое его видео тянет на премию "Д*лбоеб года"
Щедро наградив певца ругательствами, подписчики так и не получили ответа на свои вопросы и предложения. Потап продолжает отмалчиваться.
Напомним, украинский артист Потап недавно засветился в кругу россиян в ОАЭ. Во время отдыха он наблюдал за приготовлением мяса известным шеф-поваром в компании участника российской группы "Иванушки International". Алексей Потапенко до сих пор это никак не прокомментировал.
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