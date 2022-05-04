Потап трогательно поздравил Настю Каменских с 35-летием: "Ты, как Украина, можешь все"

Рэпер и продюсер Потап чувственно поздравил жену, певицу Настю Каменских с днем рождения.

Сегодня, 4 мая, знаменитость отмечает 35-летний юбилей. По этому поводу на странице в Instagram Потап разместил невероятно красивое фото Насти Каменских и сопроводил его трогательным текстом.

"Моя самая красивая женщина во всем мире! Я люблю тебя, я обожаю тебя, я пою тебя! Я так горжусь тобой, твоей силой и невероятной красотой! Ты, как Украина, можешь все! Ты для меня не просто бриллиантовое произведение искусства, ты моя мечта, мой партер, моя поддержка, мой друг, моя песня!" – написал Потап в фотоблоге.

instagram.com/realpotap

Также он рассказал о важной миссии, которую его жена несет в такие трудные для Украины времена:

"Для нас всех ты стала символом нашей страны на международной сцене, стала ангелом мира, несущего знамя свободы, рупором народа и я стал еще больше тобой гордиться! Кажется, что для тебя возможно все, потому что все, что ты делаешь, во всем, в чем ты участвуешь, ты украшаешь своей красотой и талантом! Я безгранично благодарен судьбе, что она подарила мне тебя", — добавил репер и продюсер.

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