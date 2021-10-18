Потап трогательно поздравил Настю Каменских с годовщиной росписи

Пара официально стала супругами 18 октября.

В украинской звездной четы Потапа и Насти Каменских праздник.

Как стало известно, 18 октября певица и продюсер расписались. Об этом написал рэпер на своей странице в Instagram. Алексей Потапенко разместил милое фото с любимой, которое они сделали на фоне их украшенного дома. Также знаменитость нежно поздравил избранницу.

Потап и Настя Каменских / instagram.com/realpotap

"В этот день мы празднуем годовщину росписи. Люблю тебя, мое лягушонок. Ты невероятная жена и дизайнер нашей жизни", — написал ПТП.

Со своей стороны, Настя заинтриговала, что по случаю годовщины муж везет ее в другую страну. Вероятно, речь идет о поездке в Дубаи, о которой Потап говорил ранее.

В комментариях сторонники поздравили пару и пожелали бесконечной любви и вдохновения.

Заметим, Потап и Настя Каменских громко отпраздновали свадьбу 23 мая в 2019 году. Влюбленные, которые тщательно скрывали свой роман, устроили роскошную свадебную церемонию в одном из ресторанов за Киевом. В октябре пара тайно расписалась.

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