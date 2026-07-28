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Потап утонул во лжи о "беременности" Каменских: певица не выдержала стыда и выдала все мимикой
Потап не останавливается эпатировать публику странными заявлениями. Правда, Настя, похоже, не очень оценила этот перформанс.
Рэпер Потап и певица Настя Каменских, которые в последнее время все чаще оказываются в центре громких обсуждений, похоже, решили окончательно превратить личную жизнь в бесконечное шоу.
После появления на фестивале в Юрмале в свадебных образах, что только подогрело разговоры об их воссоединении после развода, артисты снова принялись эпатировать публику. Однако на этот раз странноватые заявления Потапа, кажется, смутили даже саму Каменскую.
Во время общения с украинскими журналистами певицу прямо спросили об их семейном статусе. Впрочем, вместо четкого ответа она начала по-философски говорить о творческом союзе.
«Пускай нас рассудит Господь и люди в комментариях. Мы стебемся над этим. Нас то женят, то разводят. Мы навсегда пара для всех. Мы не только союз девушки и парня, но и творческий тандем. Мне кажется здесь больше, чем то, что от нас хотят услышать», — заявили артисты в комментарии Новини.LIVE.
Впрочем, наибольшее удивление вызвал разговор о слухах относительно якобы «беременности» Насти. Ранее в Сети распространялись кадры, на которых певице приписывали накладной живот. Потап решил не опровергать сплетни, а наоборот — перевести все в странную шутку. В частности, намекнул на новый роман Каменских и ее новый статус.
Пока Потап придумывал историю о загадочном Алехандро, Каменская едва сдерживала эмоции. Сначала певица заметно смутилась, а уже через мгновение красноречиво закатила глаза. Ее мимика сказала гораздо больше, чем любые комментарии. Вероятно, даже сама артистка не ожидала столь странного заявления от Потапа.
«Пользуясь случаем, скажу о таких вещах, о которых мы не можем рассказать. Это, Анастасия, к тебе. У нас здесь три человека. Я хочу передать привет Алехандро. Алехандро, не волнуйся, я верну тебе Настю целенькой», — озадачил рэпер.
Напомним, Потап и Настя недавно назвали циничное условие возвращения в Украину и посмеялись со стоимости проезда.