Потап утонул во лжи о "беременности" Каменских: певица не выдержала стыда и выдала все мимикой

Потап и Настя Каменских

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Рэпер Потап и певица Настя Каменских, которые в последнее время все чаще оказываются в центре громких обсуждений, похоже, решили окончательно превратить личную жизнь в бесконечное шоу.

После появления на фестивале в Юрмале в свадебных образах, что только подогрело разговоры об их воссоединении после развода, артисты снова принялись эпатировать публику. Однако на этот раз странноватые заявления Потапа, кажется, смутили даже саму Каменскую.

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Потап и Настя Каменских

Во время общения с украинскими журналистами певицу прямо спросили об их семейном статусе. Впрочем, вместо четкого ответа она начала по-философски говорить о творческом союзе.

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«Пускай нас рассудит Господь и люди в комментариях. Мы стебемся над этим. Нас то женят, то разводят. Мы навсегда пара для всех. Мы не только союз девушки и парня, но и творческий тандем. Мне кажется здесь больше, чем то, что от нас хотят услышать», — заявили артисты в комментарии Новини.LIVE.

Потап и Настя Каменских / © novyny.live

Впрочем, наибольшее удивление вызвал разговор о слухах относительно якобы «беременности» Насти. Ранее в Сети распространялись кадры, на которых певице приписывали накладной живот. Потап решил не опровергать сплетни, а наоборот — перевести все в странную шутку. В частности, намекнул на новый роман Каменских и ее новый статус.

Пока Потап придумывал историю о загадочном Алехандро, Каменская едва сдерживала эмоции. Сначала певица заметно смутилась, а уже через мгновение красноречиво закатила глаза. Ее мимика сказала гораздо больше, чем любые комментарии. Вероятно, даже сама артистка не ожидала столь странного заявления от Потапа.

«Пользуясь случаем, скажу о таких вещах, о которых мы не можем рассказать. Это, Анастасия, к тебе. У нас здесь три человека. Я хочу передать привет Алехандро. Алехандро, не волнуйся, я верну тебе Настю целенькой», — озадачил рэпер.

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Потап и Настя Каменских / © novyny.live

Напомним, Потап и Настя недавно назвали циничное условие возвращения в Украину и посмеялись со стоимости проезда.

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