Потап в день своего 45-летия поразвлекался в Испании и вспомнил слова экс-супруги Каменских

Продюсер и шоумен Потап сегодня, 8 мая, празднует 45-летие.

По этому случаю он провел день в Барселоне, Испания. Скандальная звезда прогулялся по городу и наделал пафосных фото на фоне архитектурных памятников. Впрочем, внимание привлекает не только фотосет, но и символическая подпись артиста. После недавнего развода с певицей Настей Каменских Потап публично вспомнил ее поздравление с 39-летием, которое она писала у себя на странице в Instagram.

Тогда артистка заявляла о «новой главе жизни» и желала, чтобы она «стала лучшей из всех, что были написаны ранее». Теперь же продюсер почти дословно повторил эти слова, но в собственном посте в Instagram на свое 45-летие: «К новой главе. Пусть она станет лучшей из всех, что были написаны ранее».

Похоже, такой эмоциональный жест после разрыва можно воспринять как очередную попытку привлечь внимание к личной жизни. Тем не менее, в комментариях под постом пользователи оставляют свои поздравления, написанные в основном на русском языке. К слову, сам Потап неоднократно оказывался в центре критики из-за языковой позиции и выступления с русскоязычным репертуаром.

Напомним, недавно Потап и Настя Каменских объявили о разводе в начале мая 2026 года. Причины разрыва бывшие супруги публично не комментируют, но известно, что предшествовало этому.

