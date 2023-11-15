Потап в длинном парике потролил Настю Каменских и нарвался на хейт из-за видео со странными танцами

Артист новым роликом в Сети вызвал шквал критики в свой адрес.
Украинский рэпер и продюсер Потап удивил новым видео, где копирует образ своей жены, певицы Насти Каменских.
В ролике, появившемся в TikTok исполнителя, Алексей Потапенко предстает в парике, очках и шапке. В таком странном амплуа с длинными волосами артист начал подтанцовывать и петь под новую песню Насти Каменских "Зірка в небі".
"В небе", – лаконично подписал ролик знаменитость.
Комментаторы не заставили себя ждать. Они уже высказали свое мнение по поводу новой выходки артиста.
- Леша, что с тобой?
- Потап, вы Настя?
- Звонили из Испании. Говорили, что это их стыд
- Наш Киркоров!
- Настя теперь лысая
Для многих поведение Потапа остается непонятным. Возможно, таким образом рэпер хотел привлечь внимание к новой работе Насти Каменских "Зірка в небі". Также можно предположить, что этим видео артист пытается доказать свою причастность к созданию новых композиций NK. Поскольку его жена в последней испаноязычной работе нигде не указала, что Потап был идейным вдохновителем.
Напомним, Потап очень часто дает волю своим непонятным выходкам. Недавно артист снял себя со свечой в руках, когда рассказывал о новом треке, записанном с молодой артисткой.
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