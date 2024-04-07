Потап в Германии оскандалился выступлением с российскими песнями в клубе, в который приезжают путинисты

Исполнитель возмутил своим поступком и еще раз нарвался на шквал критики.

Украинский рэпер и продюсер Потап 6 апреля неожиданно дал первый с начала полномасштабной войны концерт.

Петь исполнитель решил в Германии. Компанию артисту составили участник группы MOZGI Dred и ди-джей. А вот все женские партии исполняла солистка Дарья Шевченко, родом из Днепра.

Афиша выступления Потапа в клубе Германии

Все бы нечего, но петь Потап решил на русском языке. В частности, на это обратил внимание музыкальный портал "Музвар", который в своем Telegram-канале и поделился видео с события. На сцене клуба рэпер исполнил старые хиты групп MOZGI и "Время и Стекло" и дуэта "Потап и Настя".

Потап неожиданно в Германии спел на русском и нарвался на шквал критики

Более того, Потап еще и неудачно выбрал клуб, где дал концерт. В частности, развлекательное заведение славится своей пророссийской позицией. В частности, туда с концертами проезжало немало российских артистов-путинистов, которые поддерживают войну в Украине, а в феврале этого года в клубе вообще проводили так называемые "русские ночи".

Пост пророссийского клуба, где выступал Потап

Сам Потап скандал не комментирует. Однако из его фотоблога понятно, что 6 апреля он выступал в том клубе, ведь сделал отметку в Instagram, и пел на сцене.

Потап дал концерт в клубе Германии / Фото: instagram.com/realpotap

Потап дал концерт в клубе Германии / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, что на днях вокруг Потапа уже был громкий скандал. Появился анонс концерта рэпера в немецком городе Билефельд, где его на афише обозначили с лозунгом "русское ретро". Кстати, репертуар должен быть составлен из старых песен MOZGI, "Время и Стекло" и "Потап и Настя". Тогда Потап публично извинился и заявил, что произошла позорная ошибка.

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