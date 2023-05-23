Потап в годовщину брака с Настей Каменских показал фото с их тайной свадьбы в Лас-Вегасе

В семье звездных супругов рэпера Потапа и певицы Насти Каменских праздник. Пара празднует пятую годовщину их брака.

По случаю праздника продюсер посвятил в Instgram трогательный пост жене. Потап опубликовал редкое фото, сделанное в 2017 году во время их тайной свадьбы в Лас-Вегасе. На снимках счастливая Настя предстает в белом легком платье и с букетом роз, а вот рэппер был в сером пиджаке, белой футболке и шортах.

"Пятая годовщина нашей свадьбы. Крошка, спасибо тебе за все эти годы счастья и любви. Люблю тебя еще больше", — обратился к жене Потап.

Свадьба Потапа и Насти Каменских в Лас-Вегасе / Фото: instagram.com/realpotap

Сама Настя пока не отреагировала на поздравления мужа. Также Каменских не делала никаких постов в своем фотоблоге по случаю годовщины брака.

Отметим, впервые Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу в 2017 году. Церемония была тайной и состоялась в Лас-Вегасе. Официально расписались супруги в 2018 году, а вот в Украине пара сыграла свадьбу 23 мая 2019 года.

Напомним, ранее рэпер Потап дал эксклюзивное интервью сайту ТСН.ua. Музыкант рассекретил, где находится, почему его дружба с Позитивом испортилась и прокомментировал скандальный трек "Волонтер".

Читайте также: