Потап в Киеве сделал фото с подросшим сыном-копией экс-жены

Рэпер поделился семейным селфи со своим ребенком.
Рэпер и продюсер Потап до сих пор не афиширует, где физически находится.
Впрочем, знаменитость намекнул, что приехал в столицу Украины. На странице в Instagram Потап поделился редким фото со своим сыном Андреем от экс-жены, продюсера Ирины Горовой.
Отец и сын изображены на селфи на фоне символа Киева – каштанов: "Май, сын, каштаны #kyivstyle", — подписал фотографию звездный отец.
Таким образом, Потап дал понять, что сейчас вместе с сыном находится в Киеве. В свою очередь поклонники наделали комплиментов семье и отметили, что Андрей очень похож на свою маму: "какой уже взрослый", "копия мамы", "мамины гены, папа – без обид", "Мамины глаза с папиным взглядом".
Как известно, первой женой Алексея Потапенко, он же Потап, была продюсер Ирина Горовая. В браке они были 14 лет. У экс-супругов есть общий сын, 14-летний Андрей. В 2019 году Потап во второй раз женился на певице Насте Каменских. Пара детей не имеет.
Напомним, 4 мая Настя Каменских отметила 36-летие. В этот день артистка давала концерт в Черкассах. Муж Насти Потап поздравил ее отдаленно, что породило слухи, что рэпер и продюсер находится не в Украине.
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