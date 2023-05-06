Потап в Киеве сделал фото с подросшим сыном-копией экс-жены

Рэпер и продюсер Потап до сих пор не афиширует, где физически находится.

Впрочем, знаменитость намекнул, что приехал в столицу Украины. На странице в Instagram Потап поделился редким фото со своим сыном Андреем от экс-жены, продюсера Ирины Горовой.

Отец и сын изображены на селфи на фоне символа Киева – каштанов: "Май, сын, каштаны #kyivstyle", — подписал фотографию звездный отец.

Потап с сыном Андреем / Фото: instagram.com/realpotap

Таким образом, Потап дал понять, что сейчас вместе с сыном находится в Киеве. В свою очередь поклонники наделали комплиментов семье и отметили, что Андрей очень похож на свою маму: "какой уже взрослый", "копия мамы", "мамины гены, папа – без обид", "Мамины глаза с папиным взглядом".

Ирина Горовая с сыном / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Как известно, первой женой Алексея Потапенко, он же Потап, была продюсер Ирина Горовая. В браке они были 14 лет. У экс-супругов есть общий сын, 14-летний Андрей. В 2019 году Потап во второй раз женился на певице Насте Каменских. Пара детей не имеет.

Напомним, 4 мая Настя Каменских отметила 36-летие. В этот день артистка давала концерт в Черкассах. Муж Насти Потап поздравил ее отдаленно, что породило слухи, что рэпер и продюсер находится не в Украине.

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