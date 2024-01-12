Потап в ОАЭ отличился незнанием известной поговорки и нарвался на очередной хейт

Рэпер и продюсер Потап отличился своими знаниями поговорок и удивил своим видом.

Знаменитость долгое время находилась в Дубае. Так, его встретил местный блогер, пока Потап отдыхал в заведении общественного питания. И поделился видео у себя в фотоблоге. В украинского исполнителя поинтересовались, из какой он страны. Однако перед своим ответом украинская звезда оглянулся по сторонам и осторожно ответил, что он из Украины.

Потап в заведении общественного питания в ОАЭ

Также во время своего опроса блогер спросил продюсера о любимой его цитате на его родном языке. На это Потап долго не раздумывая ответил: "Что тебя не убивает, то тебя не убивает".

Потап в заведении общественного питания в ОАЭ

К слову, в кадре рэпер одет в кожаную черную куртку и фуражку.

В комментариях поклонники были удивлены появлением Потапа в таком виде. Большинство даже не узнало исполнителя. Также его упрекнули за то, что он не знает известных поговорок на украинском.

Потап в заведении общественного питания в ОАЭ

Может, хотел сказать: "Что тебя не убивает, делает сильнее"

Даже поговорку забыл

Потап? Это ты?

Узнала его только по голосу

Потап замаскировался, отсиживается. Настоящий патриот…

Напомним, на Новый год Потап вернулся в Украину, где по его словам он встретил праздник в кругу самых родных и показался с 15-летним сыном Андреем. А вот недавно мальчик впервые появился в клипе своего звездного отца.

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