Потап вернулся в Украину и показался с сыном, который его проигнорировал

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап после того, как провел Рождество в Великобритании, рассказал, где находится сейчас.

Сегодня на странице в Instagram Потап запостил новое селфи, на котором показался с 15-летним сыном Андреем от экс-жены, продюсера Ирины Горовой. Рэпер сообщил, что он вернулся в Украину. Вместе с тем, продюсер рассказал, что Новый год он тоже встретит в родной стране.

"Новый год, дома с самыми родными", — коротко прокомментировал фото со своим сыном Потап.

Потап с сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Отметим, что за последний год в сторону Потапа вылилось большое количество хейта. В частности, из-за того, что он часто ездит за границу. Продюсер объясняет, что это рабочие поездки, и таким образом он тоже приносит Украине пользу. Кроме того, Потап ранее возмутил украинцев треком "Волонтер" с неоднозначным текстом и своими странными видео в TikTok.

Напомним, ранее сын Потапа и Ирины Горовой Андрей публично его проигнорировал. Парень дал интервью, в котором рассказал о маме, а вот отца почему-то не упомянул. 15-летний Андрей Потапенко во время полномасштабной войны находится в Киеве, где учится. Также он признался, что видит свое будущее в Украине.

Читайте также: