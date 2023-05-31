Потап вернулся в Украину и показался в патриотических носках на фоне их с Каменских дома

Продюсер и рэпер Потап неожиданно приехал в Украину. По крайней мере, об этом свидетельствуют сторис артиста, которыми он активно делится в Instagram.

В фотоблоге Потап сообщил, что приехал в Киев и даже показал патриотические носки, которые ему, скорее всего, подарила супруга Настя Каменских. В соцсети продюсер похвастался подарком на фоне их с Настей дома под Киевом.

Потап в Украине / Фото: instagram.com/realpotap

Потап в Украине / Фото: instagram.com/realpotap

Кроме того, продюсер также поехал в Одессу, откуда тоже поделился красивыми фотографиями. В частности, рэпер запостил фото, где изображены гитары. Фаны расценили это как намек на то, что от Потапа вскоре будет свежая музыкальная новинка.

Потап в Украине / Фото: instagram.com/realpotap

Потап в Украине / Фото: instagram.com/realpotap

Потап в Украине / Фото: instagram.com/realpotap

Потап в Украине / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, несколько недель назад в интервью ТСН.ua Потап впервые рассказал, где на протяжении полномасштабной войны находился и почему он должен был физически там находиться. Также Потап рассказал, как помогает Украине во время российского вторжения и из-за чего испортились его отношения с лучшим другом Позитивом.

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