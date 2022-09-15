Потап вернулся в Украину и рассказал, из-за чего ему перекосило лицо

В студии утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Потап рассказал, что все это время, пока его не было в Украине, он работал и объездил пол континента — от Польши до Латинской Америки.

"Работали много, сделали очень много. Настя уже рассказывала, что мы как семья волонтеров собрали 75 миллионов гривен. Теперь могу уверенно сказать, что мы идем в сумму в 100 миллионов гривен", — рассказал о своей деятельности Потап.

Продюсер поделился, что вернулся в Украину, чтобы поддерживать людей и в культурном плане тоже. "И концерты, и гуманитарка, и военная помощь. Ну и пора вернуться, потому что надо поддерживать Украину в культурном плане", — сказал артист.

Потап

Также Потап рассказал, что в Барселоне были беженцы, которым они с Настей Каменских помогали:

"Один из перевалочных пунктов, который мы называли наша перчатка, потому что там проживало по 25, по 30 человек одновременно. Это переселенцы, это наши беженцы, которым мы помогали. Это было под Барселоной", – поделился Потап.

В то же время рэпер признался, что, только вернувшись домой, он смог немного отдохнуть: "Я вернулся давно уже и здесь отдохнул. Потому что я остановился. Я приехал домой. Выдохнул. Потому что невероятный график, невероятное количество концертов", — сказал продюсер.

Также Потап добавил, что не чувствовал хейт в свою сторону из-за того, что он не возвращался длительное время в Украину:

"Нет. Я не почувствовал, что стало больше хейта, я почувствовал, что хейт стал более направлен и направлен не только нами, украинцами. Я понимаю, что хейтом руководят. Не поддавайтесь хейту, потому что хейт сейчас это оружие у врага в руках", – прокомментировал рэпер.

Рассказал Потап и о том, писали ли ему русские звезды со словами поддержки:

"Некоторые мне написали после Бучи, не буду называть кто, они очень просили. Они украинцы, одесситы. Он говорит: "Я одессит". Я говорю: "Какой ты одессит, если по Одессе стреляют, а ты молчишь, а ты в Дубаях выкладываешь икру? Ну, хотя бы это не делай. Если ты одессит, поддержи свою страну". Писали, писали много. Мы вообще приняли очень активную позицию в информационной войне с начала полномасштабной войны, потому что оказались там и первая задача была прорвать этот информационный занавес. И Настя, и я писали звонили ко всем украинцам, выходили в эфиры, я даже слышал, когда спускался со второго этажа, как Настя говорит: "Ты не можешь называться украинкой. Я сделаю все, чтобы лишить тебя украинского гражданства". Это к нашей одной певице", — рассказал Потап.

Также рэпер прокомментировал возвращение "Голосу країни-12" в эфир:

"Я считаю, что это актуально. Потому что, во-первых, мы посмотрим на себя, какими мы были до войны. Потому что война изменила всех и посмотреть на себя до войны. Понять в этом времени какие мы есть и понять, какими будем и какую страну мы будем строить – вот для этого "Голос" нужен", — сказал Потап.

Кроме того, Потап впервые рассказал, что с ним произошло и почему его лицо перекосило.

"Было из-за нервов. У меня был COVID, потом отит, а после этого синдром Рамзи Ханта, который был у Джастина Бибера, он даже сейчас остановил тур. Это паралич лица, нервов. Такая, тяжелая штука. Но я смотрел на ребят, которые воюют и понял, что – какой паралич… О чем говорить", — сказал Потап.

Относительно своей музыки рэпер отметил, что полностью вычеркнул русский язык из своих песен. Потап признался, что будет петь песни, написанные до войны, если люди попросят его на концертах, поскольку это его история. Но новые песни пишет только на украинском, испанском и английском.

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