Потап восхитил романтическим фото с Настей Каменских в Киеве и назвал любимое место столицы

Рэпер и продюсер Потап поздравил киевлян и всех жителей столицы с Днем города.

В своем фотоблоге знаменитость оставил пост, где вспомнил поговорку жителей Киева, а также написал строчки из песни "Як тебе не любити, Києве мій".

"Она может быть любой, но она должна быть киевлянкой" — такая у нас, коренных киевлян, есть шутливая пословица…"Грає море зелене, тихий день догора, дорогими для мене стали схили Дніпра…", - а для меня всегда были, есть и будут дорогими и родными киевские утесы, а для кого-то они стали родными, потому что этот город очень гостеприимный и добрый, а еще Киев несокрушимый и непобежденный. Люблю тебя", — написал Потап

Потап и Настя Каменских в Киеве / Фото: instagram.com/realpotap

Также рэпер опубликовал романтическое фото с женой, певицей Настей Каменских. На снимке исполнительница нежно прижалась к мужу, пока тот делал селфи. Фотографию супруги сделали в киевском Пассаже. По словам Потапа, это их любимое место.

Напомним, украинские знаменитости уже поздравили жителей Киева с Днем города. Звезды пожелали скорейшей победы и мирного неба над головой.

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