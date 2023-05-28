Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потап восхитил романтическим фото с Настей Каменских в Киеве и назвал любимое место столицы

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1042
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потап восхитил романтическим фото с Настей Каменских в Киеве и назвал любимое место столицы

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Рэпер поздравил с Днем Киева.

Рэпер и продюсер Потап поздравил киевлян и всех жителей столицы с Днем города.

В своем фотоблоге знаменитость оставил пост, где вспомнил поговорку жителей Киева, а также написал строчки из песни "Як тебе не любити, Києве мій".

"Она может быть любой, но она должна быть киевлянкой" — такая у нас, коренных киевлян, есть шутливая пословица…"Грає море зелене, тихий день догора, дорогими для мене стали схили Дніпра…", - а для меня всегда были, есть и будут дорогими и родными киевские утесы, а для кого-то они стали родными, потому что этот город очень гостеприимный и добрый, а еще Киев несокрушимый и непобежденный. Люблю тебя", — написал Потап

Потап и Настя Каменских в Киеве / © instagram.com/realpotap
Потап и Настя Каменских в Киеве / Фото: instagram.com/realpotap

Также рэпер опубликовал романтическое фото с женой, певицей Настей Каменских. На снимке исполнительница нежно прижалась к мужу, пока тот делал селфи. Фотографию супруги сделали в киевском Пассаже. По словам Потапа, это их любимое место.

Напомним, украинские знаменитости уже поздравили жителей Киева с Днем города. Звезды пожелали скорейшей победы и мирного неба над головой.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1042
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация