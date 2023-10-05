Потап восхитил романтическим фото с Настей Каменских в самом центре Киева

Рэпер показал, как проводит время со своей женой.

Украинский рэпер и продюсер Потап восхитил романтическим фото со своей женой, певицей Настей Каменских.

Семейным фото знаменитость поделился в своем Instagram. В частности, на фото рэпер показал, как они с певицей прогуливались по центру Киева. Парочка проводила время на Подоле.

Там знаменитости и сфотографировались. Потап, одетый в черную рубашку, делал селфи. Между тем Настя Каменских, которая тоже позировала в черном наряде, прижалась к мужу и мило улыбалась на камеру.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

"А без Подола Киев невозможен", — подписал фото Потап и добавил смайлики в виде красных сердец.

Тем временем поклонники засыпали звездную парочку комплиментами. Они отметили, что супруги выглядят красиво и просто излучают счастье: "Без вас Киев невозможен, обожаю вас", "такие красивые", "невероятные".

Напомним, что недавно Настя Каменских отыграла сольный концерт в Киеве. Правда, Потапа там не было, а цветы исполнительнице подарил другой мужчина. Как прошел концерт артистки – смотрите в эксклюзивном репортаже.

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