Потап впервые признался, как выехал из Украины за границу во время войны

Рэпер и продюсер Потап, который ранее прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских, впервые признался, как во время действия военного положения выезжает из Украины.

В интервью российскому журналисту Юрию Дудю музыкант уверяет, что пересекает границу полностью легально. Рэпер утверждает, что есть разные способы получить разрешение на выезд за границу. Каждый раз исполнитель выезжал из Украины по разным причинам. Потап говорит, что получить официальное разрешение достаточно нелегко, однако ему это удавалось. Правда, в подробности рэпер не вникает. Он лишь заявил, что ему разрешено только на определенный срок выезжать из Украины, а дальше нужно вернуться.

"Все украинские артисты выезжают на концерты, гастроли. Есть разные министерства, у нас разные виды профессий, которые имеют возможность выезжать. Есть легальный способ выезжать, у меня один из таких. Я выезжаю и приезжаю. Это достаточно сложная система. Есть системы, способы, программы, которые предусмотрены разными инстанциями, где ты можешь получить официальное разрешение на выезд. Это нелегко, нужно проходить бюрократическую систему. Я за это время выезжал по разным причинам, по разным инстанциям. Она предполагает, что я буду возвращаться, поэтому я буду возвращаться. Я выезжаю на определенный срок и возвращаюсь", - рассказал артист на YouTube-канале "вДудь".

Потап

По словам Потапа, из-за границы он помогает армии, волонтерам и медикам. Там он якобы зарабатывает деньги, которые потом переводит на благотворительность. Рэпер утверждает, что делает именно то, что прекрасно умеет. Это ему якобы еще в 2022 году посоветовал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Я помогаю армии, волонтерам, медицинским организациям. Об этом у меня состоялся разговор с Валерием Залужным. Он сказал помогать фронту всем, чем можете. Я делаю через профессию. Я умею зарабатывать деньги за границей. Я это делаю и буду делать", — утверждает рэпер.

Напомним, Потап неоднократно оказывался в скандалах из-за того, что во время полномасштабной войны находится за границей. Ранее он комментировал, почему поселился в Барселоне, а также рассказывал об открытом там бизнесе.

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