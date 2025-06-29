Потап впервые выдал, как в течение лет изменял экс-супруге Горовой с Каменских: "Умеем скрывать"

Потап и Настя Каменских, Ирина Горовая

Реклама

Украинский рэпер и продюсер Потап сделал неожиданное признание об измене в личной жизни.

Так, артист впервые открыто подтвердил, что его роман с певицей Настей Каменских начался тогда, когда он еще был женат на продюсере Ирине Горовой. В интервью молдавскому YouTube-каналу GALBEN Потап рассказал, что сначала между ним и Настей не было никакой симпатии, но со временем совместная сцена и длительные гастроли сделали свое дело.

"Сначала мы очень не понравились друг другу. Я для нее был экстравагантным, дерзким. Она для меня — высокого мнения о себе. Но потом я понял, что это ошибочное суждение. Она просто выросла в Италии, и ведет себя до сих пор так. Тогда она казалась мне другой. Но примерно через четыре года у нас закрутилась любовь, мы влюбились. И потом вы уже все знаете", — проговорился Потап.

Реклама

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Эти слова продюсера расставляют все точки над "і" в этой истории. Дело в том, что дуэт "Потап и Настя" появился в 2006 году, но чувства, по словам артиста, возникли через четыре года — в 2010-м. На тот момент Потап был в браке уже более 10 лет. Он и Горовая поженились в 1999-м, а официально развелись только в 2014-м. Потап также рассекретил, что именно он первым признался Каменских в любви.

"Мы как артисты умеем что-то показывая скрывать. Мы просто хотели, чтобы все, что происходит между нами, было нашим. Потому что как только это становится достоянием общественности, то довольно часто это разрушается. Любовь должна быть где-то внутри, за закрытыми дверями. Как мужчина я сделал первый шаг, а она тогда не отказала. И в тот момент ты не думаешь о последствиях", — добавил артист.

К слову, тогда, несмотря на попытки держать отношения в тайне, избежать огласки не удалось. В 2013 году "ТСН. Особливе" обнародовало кадры с Кубы, где Потап и Каменских отдыхали вместе. В частности, обнимались и целовалась на пляже. После этого Ирина Горовая уже избегала публичных упоминаний о браке, хотя и заявляла, что считает себя "женщиной в свободных отношениях" и поддерживает партнерские отношения с Потапом. Вместе они воспитывали сына Андрея и продолжали делить бизнес. Но после появления фотографий с Настей Каменских стало понятно, что супруги уже не вместе.

Потап, Ирина Горовая и их сын Андрей

В итоге в 2019 году Настя Каменских официально стала женой Потапа. Их свадьба стала одним из самых громких событий украинского шоубиза. Во время войны супруги преимущественно живут за границей, а продюсер во время полномасштабного вторжения уже неоднократно фигурировал в скандалах. В частности, из-за появления в компании россиян, выступления с русскоязычным репертуаром и интервью для россиянина Юрия Дудя.

Реклама

Напомним, недавно Потап вспомнил свое сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским и какую награду получил от него.