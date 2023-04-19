Потап впервые прокомментировал скандал вокруг песни "Волонтер": "Не держите на меня зла"

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) впервые прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг его композиции "Волонтер".

Исполнитель рассказал, что идея написать трек, посвященный волонтерам, у него родилась после того, как он встретился с батальоном "Добробат" в Ирпене.

Потап

"Мы с волонтерами этого батальона вместе стояли во дворе разбомбленного дома, я пожимал им руки, пел для них, глядя в их глаза. Я понял, что есть очень много песен о мужестве и единении украинцев, но посвященной именно волонтерам, – кажется, нет. И я понял, что хочу написать именно ее", – объяснил Потап, пишет bigmir.net.

В то же время рэпер ответил на хейт юзеров, не понявших текст песни "Волонтер". Потап отметил, что его стиль общения и написания песен всегда был достаточно резким и резонансным. Однако продюсер подчеркнул, что, несмотря на свою резкость, всегда извинится, если кого-то обидит. И трек "Волонтер", который возмутил фанов, не стал исключением:

"И действительно – в этой песне я не имел цели оскорбить кого-то, так что, пожалуйста, не держите на меня зла. Если есть люди, чьи чувства я задел, – я этого не хотел. Песня может нравиться, может – нет. Это выбор человека, и я всегда его уважаю. Но сейчас главное – точно не комментарии или ругань под моими треками, а то, что мы делаем для страны", — сказал Потап.

Напомним, что в середине февраля этого года Потап выпустил трек "Волонтер", который озадачил многих фанатов. По мнению поклонников, некоторые строки в тексте достаточно резкие и неуместные. Много критики были и от известных людей. Но были и те, кто заступился за Потапа. Так, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин подчеркнул, что Потап знает, что делает.

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