Потап впервые рассказал, где находится и почему не может вернуться в Украину. Эксклюзив ТСН

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, с началом полномасштабной войны крайне редко дает интервью.

Впрочем, у поклонников Потапа за это время накопилось очень много вопросов к нему. В частности, где он сейчас находится, чем занимается, помогает ли Украине и, наконец, о чем его скандальный трек "Волонтер".

В интервью сайту ТСН.ua певец и продюсер ответил на вопросы, которые волновали украинцев уже давно.

– Потап, много хейта в вашу сторону. В частности, потому, что неизвестно, где вы находитесь.

– Я не бываю в одном месте. Это связано со спецификой моей работы сейчас. Я имею в виду аукционы, благотворительные концерты, сбор на армию, гуманитарную помощь. У меня очень большие связи, которые я создал за всю мою жизнь. Поэтому сейчас я получаю деньги и помощь именно за границей. И нахожусь там, где на эту минуту могу быть наиболее полезным – это может быть и в Украине, и в Европе, и в Америке.

Потап

– То есть ваша волонтерская деятельность требует, чтобы вы физически находились за пределами Украины?

– Ну, когда я еду за границу выступать как артист, то, конечно, я не могу сделать этого дистанционно. Когда еду как бизнесмен – договариваться за то, чтобы отправили 15 автомобилей скорой помощи или 25 контейнеров гуманитарной помощи или медицинскую помощь, то тоже должен там присутствовать лично. Потому что я это все беру лично под свою гарантию и свою бизнес-репутацию. Сейчас очень много фейков, как бы ни грустно это звучало, но многие пользуются возможностью списать деньги, поэтому важно все контролировать лично и быть гарантом всей той гуманитарной деятельности, которую мы ведем. А сделали мы очень многое уже.

– Чем вы сейчас занимаетесь? Как помогаете Украине? Сколько денег удалось собрать на помощь Украине и на что их направляют.

– Занимаюсь тем же самым, чем и занимался. Работаю над большими проектами. Еще полгода назад мы собрали 80 млн. грн. со своей женой, которой я очень горжусь. Также я со своим партнером из Сан-Франциско построил NFT-платформу Help UA, которая ежедневно адресно помогает людям, пострадавшим от войны.

Потап рассказал, чем занимается за границей

Сложно считать, сколько именно денег мы аккумулировали и что именно сделали. Но самое главное, что мы можем доносить информацию об Украине за границей. Нас слышат. Нас слушают. Нас видят. Нам нужно постоянно обновлять информацию, чтобы мир не успевал забыть об Украине. Чтобы ему не надоело помогать. Потому что без всемирной помощи мы не устоим. Важно продолжать организовывать концерты, выступления по телевидению и радио. Доставать гуманитарную помощь и помощь бойцам. Недавно был аукцион в штате Иллинойс. Мы планировали помочь 11 украинским воинам, но смогли помочь 25 украинским воинам пройти реабилитацию в Америке и протезировать свои конечности на высшем уровне. Я очень радуюсь тому, что это удалось. Сейчас лично общаюсь с потенциальными инвесторами, чтобы вовлечь их в восстановление крупного инфраструктурного объекта. Также в работе еще несколько проектов. Но я не люблю заранее рассказывать. Предпочитаю не говорить, а делать. Как только появится официальная актуальная информация, вы об этом узнаете.

Также я являюсь медиа-амбасадором батальона "Добробат" – это батальон, который занимается восстановлением пострадавшего от обстрелов жилья. Недавно волонтеры батальона "Добробат" начали восстановление дома Надежды Ивановны из Гостомеля, ее внук служит в ВСУ и защищает нашу страну. Я профинансировал это строительство. Уже с нетерпением жду, когда Надежда Ивановна сможет вернуться в восстановленное жилье!

Потап в Ирпене

Потап в Ирпене

– Был хейт и в сторону вашей песни "Волонтер". Как лично вы объясните эти строки, вызвавшие возмущение:

"Ой мама, не питай

З ким була

І де ночі провела

Я була з хлопцями

Бійцями

Я волонтерила"

– Я пишу разные песни, с разным посылом и разным настроением. К примеру, песню Насти Каменских "Я Україна" тоже написал я, и она очень нравится людям. Вижу, как у Насти на концертах люди встают под эту песню, многие считают ее неофициальным гимном этого тяжелого периода нашей жизни. Песней "Волонтер" я точно никого не хотел задеть. Поэтому, пользуясь возможностью, еще раз хочу принести извинения тем, кого это возмутило. Если кому-то не понравились именно эти строки, объясняю: я пытался сделать такую себе легкую шутку. Мама думала, что ее дочь где-то там гуляет, но оказывается, что это не так, что она волонтерила, она помогала. Это лично мое авторское мнение, и мною суть туда была заложена именно так. Но это извратили и восприняли иначе. Что в общем-то нормально, потому что каждый может воспринимать все по-своему. Ну, ничего, будет еще много новых песен.

Потап

– Многое о вас говорил Позитив. В частности, что ваши отношения уже не так близки. Почему испортилась дружба?

– Сейчас я занят тем, что могу сделать как можно лучше. Я хочу использовать весь свой талант, все свои ресурсы, все возможности для помощи нашей стране на пути к победе. Поэтому нет времени на эти веселые и кайфовые моменты, которые нас связывали раньше, когда мы писали песни, кайфовали, собирались на студии. Сейчас я занят тем, что привлекаю к проектам многочисленных инвесторов, восстанавливаю инфраструктурные объекты. У меня статус и возраст уже такой, что мне нужно делать что-нибудь масштабное. Вот и все. Как-то случилось, что мы не пересекались на благотворительных событиях – я был на одних, он на других. Позитив сейчас очень много делает для детей, выступает на концертах. Он – молодец! И я считаю его своим другом. У меня только теплые к нему чувства.

Потап и Позитив

– Были даже слухи, что вы расстались с Настей. Поклонников смущало, что вы перестали делиться общим контентом в Сети. Но, судя по вашим поздравлениям жене, все хорошо? Как часто удается увидеться сейчас? Как поддерживаете связь?

– Слухи всегда были, есть и будут. И я к ним давно привык. Но на этот раз я даже удивился: неужели люди решили, что мы не вместе только потому, что мы не выкладывали общие фото? Если вы чего-то не видите в социальных сетях – это не значит, что этого нет. Жизнь – это не только Instagram. Главное сейчас – любить своих родных, поддерживать их морально даже, если вы не рядом. Мы с Настей вместе настолько тесно, как никогда. Но предпочитаем фокусировать свое внимание на других делах. Я очень горжусь ее деятельностью. Помогаю ей всем, чем могу. И она поддерживает меня в это тяжелое время. В нашей семье все в порядке. Мы любим друг друга. Любим и продолжаем скучать друг за другом, когда мы в разлуке.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

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