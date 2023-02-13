Потап впервые за долгое время поделился фото в Instagram и намекнул на новый проект

Продюсер и исполнитель Потап поделился с поклонниками новым постом в социальных сетях.

Артист добавил к ленте в Instagram улыбающееся селфи в сером свитшоте на фоне стены. В публикации Потап заговорил о современных украинских героях.

"После победы героями, конечно, будут наши воины, а после них станут те, кто удержат и построят бизнесы в Украине и создадут такие нужные рабочие места. Ну а сейчас те предприниматели, которые не сдают позиций и каждый день работают с государством – настоящие патриоты, потому что из наших налогов составляется бюджет", — написал Потап.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Исполнитель также отметил, что во время войны не прекращал пополнять бюджет страны и намекнул на новый проект, о котором расскажет позже.

"Я не исключение, скоро расскажу Вам, чем мы здесь занимаемся!", — заинтриговал фанатов Потап.

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