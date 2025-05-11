Потап впервые за долгое время показал свою маму и как отдыхает с ней

Потап / © instagram.com/realpotap

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Рэпер и продюсер Потап, который недавно высказался о своей эмиграции за границу, показал маму.

Сегодня, 11 мая, в День матери артист порадовал фанатов редкой фотографией. В фотоблоге Потап показал, как выглядит его мама и как они развлекались. В частности, на изображении женщина предстает в объятиях звездного сына. Вероятно, семья недавно отдыхала за границей, где наслаждалась солнечной погодой и общими моментами.

Потап с мамой / © www.instagram.com/realpotap

В публикации продюсер поздравил всех мам с праздником на английском языке: "Happy Mother's Day". На это в комментариях получил большое количество эмоджи в форме огоньков и сердечек вместе с теплыми словами: "Класс", "Яркие", "Проживайте каждый день с улыбкой и счастьем".

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Кстати, недавно жена Потапа певица Настя Каменских также поздравляла свою маму. В День матери артистка опубликовала архивные фото молодой мамы-красавицы и как со временем она изменилась.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала, как с мужем и их двумя детьми по-особому отмечает День матери на природе.