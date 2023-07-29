Потап впервые за долгое время показался вместе с Каменских в Сети и чем они занимаются в Киеве

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, впервые за долгое время опубликовал в Instagram совместное фото с женой, певицей Настей Каменских.

В фотоблоге Потап разместил несколько кадров, на которых на машине куда-то идет вместе с Настей и 14-летним сыном от Ирины Горовой Андреем. Также продюсер показал, как они с Каменских по утрам занимаются спортом и устраивают пробежку.

Потап и Настя Каменских в Киеве / Фото: instagram.com/realpotap

Потап и Настя Каменских в Киеве / Фото: instagram.com/realpotap

Сын Потапа Андрей / Фото: instagram.com/realpotap

Потап и Настя Каменских в Киеве / Фото: instagram.com/realpotap

Кроме того, звездный отец показал, как вместе с сыном играет в водное поло. Это стихия Потапа, как известно, рэпер имеет звание мастер спорта по водному поло. И, кстати, одно из образований Потапенко – учитель физкультуры и тренер по водному поло и плаванию.

Потап с сыном Андреем / Фото: instagram.com/realpotap

Ранее поклонники подозревали Потапа и Настю Каменских в том, что они развелись. В частности, фанатов очень беспокоило то, что пара прекратила делиться общим контентом в Сети и практически не упоминает друг друга в соцсетях. В свою очередь, в одном из интервью Каменских отмечала, что смешно судить об отношениях только по соцсетям. Также звезда уверяла, что в их браке с Потапом все прекрасно и они даже не думают расставаться.

Напомним, на днях Потап также засветил их с Настей Каменских интерьер в доме под Киевом и как они с женой и его 14-летним сыном от Ирины Горовой завтракали.

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