Потап вспомнил встречу с Зеленским и признался, какой он в реальной жизни: "Я виделся с ним"

Потап, Владимир Зеленский

Реклама

Скандальный украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко, известный как Потап, поделился своим личным опытом общения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Артист признался, что на самом деле раньше общался с Владимиром значительно больше, ведь их объединял шоу-бизнес. Однако теперь, когда он стал президентом, их пути несколько разошлись. Тем не менее, Потап вспомнил их официальную встречу, когда Зеленский вручал ему звание за вклад в украинскую культуру.

"Я с ним виделся один раз за все это время. И звонил один раз в самом начале, когда он только стал президентом: я его поздравлял с тем, что он достиг такой вершины. Дальше я виделся с ним, когда он мне вручал звание "Заслуженного артиста Украины". Мы поработали над одним проектом, над которым боялись все работать, в очень тяжелые времена кое-что сделали для украинской культуры, литературы и учебных программ. И мне дали звание, хотя уже давно можно было дать его", — поделился Потап в интервью молдавскому журналисту GALBEN.

Реклама

Потап / © www.instagram.com/realpotap

После этого продюсер больше не имел возможности встретиться с президентом. Потап отметил, что с тех пор видел Владимира Зеленского только на экране. Но несмотря на это, он сохраняет теплые воспоминания о нем еще с периода совместной работы в сфере развлечений.

"Больше не видел его, только на экране. Я могу сказать, что он имеет невероятную работоспособность, у него потрясающий соревновательный характер, он чуткий руководитель, который быстро думает и принимает решения... Это то, каким я его помню из шоу-бизнеса. Какой он президент — не мне судить, это уже выбор украинского народа", — добавил звезда.

Отметим, во время войны Потап живет за границей и часто сталкивается с критикой из-за неоднозначного поведения. Так, несмотря на осуждение агрессии со стороны РФ, недавно он оскандалился отдыхом с россиянами и интервью блогеру родом из РФ Юрию Дудю.

Напомним, недавно Потап рассекретил, как во время войны может выезжать из Украины и обновлял ли он данные как военнообязанный.

Реклама