Потап выпустил эмоциональную песню, посвященную украинкам, которые ждут мужчин с войны

Рэпер и продюсер Потап представил лирическую композицию под названием "Дочекайсь".

Новую песню артист посвятил украинским женщинам, которые ждут своих мужей и сыновей, братьев и родителей домой с войны.

Авторский трек Потапа имеет лирическое, несвойственное артисту звучание. В песне рэпер пытался передать те эмоции ожидания и веры в лучшее будущее, которые сейчас на душе многих украинцев. По словам самого певца, эта песня посвящается тем, кто переживая разлуку, ожидает мира и спокойствия, чтобы смело начать писать новую страницу в истории нашей страны.

"Эта песня о том, что даже испытывая чувство разлуки, неопределенности и ожидания, у украинцев всегда на первом месте будут свободолюбие и вера в лучшее будущее", — прокомментировал премьеру Потап.

В свою очередь поклонники рэпера признались, что песня нашла отклик в их сердцах:

Интересно и неожиданно. Это точно не тот Потап, к которому мы привыкли

Очень чувственная и красивая песня

У меня от этой композиции слезы и мурашки по коже

Напомним, на днях Потап поделился, что сейчас находится в Колумбии. Продюсер рассказал, зачем туда отправился и показал, чем занимается.

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